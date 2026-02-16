Taliban Sözcüsü: İran, İsrail’in dayattığı savaşı kazandı

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Washington’un Tahran’a yönelik tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın önceki çatışmalarda galip geldiğini ve olası yeni bir saldırı durumunda da kazanan taraf olacağını söyledi.

Mücahid, Afgan haber ajansı Seda-yi Afgan (AVA)’ya verdiği röportajda, İran’a yönelik herhangi bir talep olması halinde Afgan halkının imkânları ölçüsünde İran halkına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Taliban sözcüsü, İran ile İsrail rejimi arasında daha önce yaşanan ve 12 gün süren çatışmaya değinerek, bu savaşta Tahran’ın üstün geldiğini belirtti. Mücahid, “Eğer Amerika tarafından İran’a yönelik bir saldırı gerçekleşirse, sonuç yine İran’ın lehine olacaktır” dedi.

İran’ı “güçlü ve meşru” bir ülke olarak nitelendiren Mücahid, Tahran’ın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

İsrail rejimi, ABD’nin desteğiyle bu yılın haziran ayında İran’a saldırmış, ancak İslam Cumhuriyeti’nin sert ve etkili karşılığı sonrasında ilan edilen hedeflerinden geri adım atmak zorunda kalarak ateşkesi kabul etmişti.

Açıklamada ayrıca, İran’ın askeri kapasitesi ve ulusal birlikteliğinin net şekilde ortaya çıkmasının ardından ABD’nin, sorunları askeri yöntemler yerine diplomatik yollarla çözme arayışına girdiği ifade edildi.