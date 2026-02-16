Cenevre’de kritik görüşme: Erakçi Ummanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

ABD ile ikinci tur dolaylı nükleer görüşmeler için Cenevre'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

İran devlet medyası, Erakçi'nin diplomatlar ve teknik uzmanlardan oluşan bir heyete başkanlık ettiğini duyurdu. Görüşmelerin, önceki turda olduğu gibi "dolaylı formatta" yürütüleceği ve salı günü yapılacağı bildirildi.

İran ve ABD arasında yarın Cenevre'de yapılması planlanan dolaylı müzakereler, Umman'ın Cenevre büyükelçiliğinde gerçekleştirilecek.