İran'dan Çin'e tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti ve halkını tebrik etti.

Bekayi, sosyal medya hesabından Çince yayımladığı mesajında, Bahar Bayramı’nın İran ve Çin’in köklü medeniyetleri arasındaki tarihî kültürel bağları ve süregelen dayanışmayı hatırlattığını vurguladı.

Bekayi mesajında, Çin kültüründe bu yılın sembolü olan atın; dinamizm, bilgelik, gerçek dostluk, ileriye doğru hareket ve başarıyı temsil ettiğini ifade etti. İran ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55’inci yılına denk gelen bu yılın, iki ülke açısından ilerleme, karşılıklı anlayış ve sağlam adımlarla dolu bir yıl olmasını temenni etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mesajının sonunda İran ve Çin halkları için sağlık, başarı ve refah dolu bir yıl diledi.