İran: Hürmüz Boğazı üzerinde 24 saat tam hâkimiyetimiz var

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri, Hürmüz Boğazı üzerinde 24 saat kesintisiz gözetim ve hâkimiyet sağladıklarını belirterek, bu hâkimiyetin deniz yüzeyinde, hava sahasında ve su altı dâhil olmak üzere tüm alanları kapsadığını söyledi.

Tengsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki İran adalarında “sağlam savunma ve taarruz” temalı tatbikatların icra edildiğini ifade etti. İran’a ait adaların, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda ele geçirilemez kaleler ve yüzer üsler konumunda olduğunu vurgulayan Tengsiri, bu adaların İran halkı için ulusal namus niteliği taşıdığını dile getirdi.

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki adaların yanı sıra bölgenin tamamının savunulmasının Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin sorumluluğunda olduğunu belirten Tengsiri, bu stratejik bölgenin güvenliğini sağlamak ve muharebe hazırlığını artırmak amacıyla her yıl düzenli olarak tatbikatlar planladıklarını kaydetti.

Tengsiri, söz konusu tatbikatın Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin yıllık programı kapsamında icra edildiğini belirterek, bu tatbikatı diğerlerinden ayıran unsurun uygulanan taktikler ve kullanılan ekipmanlar olduğunu söyledi. Tatbikatta kullanılan bazı unsurların görüntüler aracılığıyla kamuoyuna yansıtıldığını ifade eden Tengsiri, çok sayıda kabiliyet ve ekipmanın ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını, bunların uygun zamanda kamuoyuna tanıtılacağını kaydetti.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, tatbikatın odağında, deniz güvenliğine yönelik tehdit ve komplolara karşı operasyonel birliklerin hızlı ve kararlı tepkisinin yer aldığını vurguladı. “Bu hızlı tepki sahada ve gerçekçi senaryolar çerçevesinde nasıl uygulanıyor?” sorusuna yanıt veren Tengsiri, İslam Devrimi’nin zaferinden bu yana geçen 47 yıl boyunca İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamayı başardığını ve bu stratejik geçitte istikrarsızlığa izin vermediğini ifade etti.