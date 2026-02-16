  1. İran
İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı (+video)

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" olarak adlandırılan bir deniz tatbikatı başlattı.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur tatbikatı havadan izledi.

