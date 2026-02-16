İran’ın güneyinde kimyasal savunma tatbikatı yapıldı 

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde yer alan Enerji Pars Özel Ekonomik Bölgesi'nde kimyasal savunma tatbikatı yapıldı.

Bu tatbikat Özel Ekonomik Bölgesinde yer alan Aseluye, Nahl Taki, Bidhun ve Kengan şehirlerinde gerçekleştirildi.

İran Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yürütülen tatbikat kapsamında sanayi bölgelerinin kimyasal tehditlere karşı hazırlığı test edildi.

Bu tatbikatın, İran sanayi altyapısının kimyasal tehditlere karşı ulusal dayanıklılığını artırmak ve bölgede entegre kriz yönetimi sisteminin işlerliğini test etmek bakımından önemli bir adım olduğu kaydedildi.

