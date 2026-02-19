  1. Kültür
Bereket ayına merhaba: Ramazan ayının 1. günü duası

Ramazan ayının 1. günü duası, İslam dünyasında özellikle oruç ve ibadetlere niyet edilen bir zaman diliminde büyük bir önem taşıyor.

Ramazan, kalplerin yumuşadığı, ruhların arındığı ve duaların göğe yükseldiği mübarek bir ay…

Gün doğmadan önce edilen niyetlerle başlar, gün batarken uzanan bir lokmayla bereket bulur. Açlık, yalnızca bedeni değil, ruhu da terbiye eder; sabırla beklenen iftar, sadece bir öğünün değil, şükrün ve paylaşmanın da adıdır.

Bugün İran’da, İslami takvimin en mübarek ayı olan Ramazan başladı.

Bu mübarek ayda gönüller dualarla arınır, diller Allah’a yalvarışla süslenir. Ramazan’ın ilk gününde biz de şu duayı dile getiriyoruz…

Arapça Metni:

Latince Okunuşu:

“Allahummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî fîhi an nevmet’il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Bu günde tutuğum orucu (gerçek) oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi (gerçek) ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilahı! Affet beni, ey suçluları affeden (Rabbim)!”

