Afrika Boynuzu, yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında "Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" derken İsrail'in Somaliland'i tanımasının 'ne Afrika Boynuzu'na ne Somali'ye faydası olmadığını' söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir.

Başbakan Sayın Abiy’in göreve başlamasından bu yana Etiyopya’nın ekonomik, siyasi dönüşümü için kendisini tebrik ediyorum.

Tüm dünyanın gözü Afrika boynuzu ve buraya çevrilmişken Etiyopya’nın önemi daha çok hissediliyor.

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu minvalde İsrail’in Somaliland’i tanımasının ne Somali’ye ne Afrika Boynuzu’na faydası olmadığını söylemek istiyorum.

Etiyopya Müslüman toplumunun Ramazan-ı şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum.