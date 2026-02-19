Terhalva: Şiraz’ın Ramazan sofralarının geleneksel lezzeti

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Şiraz’daki evlerin ve sokakların havası tamamen değişiyor; taze ekmeklerin, hurmaların ve geleneksel yiyeceklerin kokusu iftar vakti yaklaşırken birbirine karışıyor ve basit ama samimi sofralar kuruluyor.

Tüm bu renkli Ramazan lezzetleri arasında, Terhalva özel bir yere sahip. Basit, besleyici ve köklü bir tatlı olan Terhalva, yıllardır Şirazlıların iftar sofralarının vazgeçilmez konuğu olmuştur.

Terhalva sadece bir tatlı değil; aynı zamanda Şiraz halkının ortak hafızasının bir parçasıdır. Eski Ramazanları, aileyle bir araya gelinen anları ve akşam ezanı öncesi aile üyelerinin ev yapımı ve sağlıklı yiyeceklerle oruçlarını açtıkları o özel zamanları hatırlatır.

Bu geleneksel tatlı, un, doğal şuruplar ve yağın basit bir karışımı ile hazırlanır. Enerji verici ve sıcak yapısı sayesinde oruç tutanların kaybettikleri güçlerini geri kazanması için ideal bir seçenektir.

Son yıllarda modern tatlı ve şekerlemelerin çeşitliliğine rağmen, Terhalva Ramazan sofralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Hatta genç nesil arasında da ilgi görmeye başladı; çünkü sağlıklı ve yerel yiyeceklere dönüş, günümüz yaşam tarzının bir parçası haline geldi.

Bu nedenle Terhalva, gelenek ve maneviyatın bir sembolü olarak görülebilir; hem tatlı bir lezzet sunar hem de Fars topraklarında Ramazan’ın geleneksel mutfak kültürünü anlatan bir hikaye taşır.