İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı.

Türkiye, Singapur ve Umman Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlayacağını duyurdu.

İran'da Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İran’ın resmi Hicri Şemsi takvimine göre Ramazan ayının ilk günü 30 Behmen (19 Şubat 2025) Perşembe günü olarak kayda geçmiştir. Bu tarih, ülkede oruç tutulması için tahmini gün olarak ilan edilmiştir.

Hilâlin görülmesi nihai belirleyici olacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ramazan ayının kesin başlangıcı hilâl gözlemi ile belirlenecektir. İran’ın farklı eyaletlerinde kurulan ekipler, ayın hilâlini gözlemlemek için görevlendirilecektir.

Hilâlin resmi olarak görülmesi ve İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamaney'e bağlı Hilali Gözetleme Kurulu tarafından onaylanması durumunda, Ramazan ayının başlangıcı kesinlik kazanacaktır.

Hilâlin görülmesinin ardından medya aracılığıyla Ramazan ayının başladığı kamuoyuna duyuruluyor.