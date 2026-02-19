Galibaf’tan İslam ülkelerin meclis başkanlarına Ramazan tebriği

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam ülkelerinin meclis başkanlarını Ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrik etti.

Galibaf tebrik mesajında şu ifadelerde bulundu:

“Mevcut kritik koşullar altında, İslam dünyasının zorluklarla mücadele etmek, Müslüman ulusların haklarını savunmak ve özellikle Filistin halkı başta olmak üzere mazlumlara destek olmak için her zamankinden daha fazla yakınlaşmaya, empatiye ve etkili parlamenter işbirliğine ihtiyacı vardır.

Umarım bu mübarek ayın bereketleri, İslam ülkelerinin parlamentoları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesine ve ortak çıkarların, kalıcı barışın ve İslam ümmetinin ilerlemesinin gerçekleştirilmesi yönünde parlamenter işbirliğinin genişletilmesine yol açar.”