Gazze temalı Mısır yapımı dizi İsrail'i rahatsız etti

Al Arabiya’ya göre, Ramazan ayında yayımlanmaya başlayan ve Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail’in bazı saldırılarını konu alan “Sahab el-Arz” adlı Mısır dizisi bu rejimin tepkisini çekti.

Habere göre, İsrail’in kamu yayın kurumu Israel Broadcasting Corporation dizi hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayarak, Gazze savaşının İsrail’i olumlu göstermeyen ve tek taraflı bir bakış açısıyla ele alındığını öne sürdü.

İsrail’in kanal 12 televizyonu da diziye sert eleştiriler yönelterek, Mısır’ın kendi imajını düzeltmeye çalıştığını ve yapımın tamamen siyasi bir adım olduğunu iddia etti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise dizinin yayınlanmasından önce içeriği konusunda endişelerini dile getirmişti. Gazete, söz konusu yapımın özellikle Gazze Şeridi’ndeki çocuklar meselesi ve İsrail ordusunun onlara yönelik tutumu konusunda kamuoyunu olumsuz etkileyebileceğini ve milyonlarca izleyiciye ulaşabileceğini yazmıştı.

İngilizceye çevirilem “Sahab el-Arz”, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşayanların insani krizini konu alıyor.