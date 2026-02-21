İsrail'in kısıtlamalarına karşın binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün gece Mescid-i Aksa'da 100 bin Filistinlinin akşam ve teravih namazlarını kıldığını açıkladı.

Bu rapora göre, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya yoğun bir şekilde katılımı, İsrail rejiminin bu kutsal mekanda namaz kılanlara yönelik bu yıl ağır kısıtlamalar getirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria sakinlerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesini engelleyerek, binlerce kişiyi Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya kontrol noktasından geri çevirdi.