21 Şub 2026 07:24

İsrail'in kısıtlamalarına karşın binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da namaz kıldı

İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gelen Filistinlilere karşı geniş çaplı engellemelerine rağmen, dün gece binlerce Filistinli bu kutsal mekanda toplandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, dün gece Mescid-i Aksa'da 100 bin Filistinlinin akşam ve teravih namazlarını kıldığını açıkladı.

Bu rapora göre, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya yoğun bir şekilde katılımı, İsrail rejiminin bu kutsal mekanda namaz kılanlara yönelik bu yıl ağır kısıtlamalar getirdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria sakinlerinin Mescid-i Aksa'ya gitmesini engelleyerek, binlerce kişiyi Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya kontrol noktasından geri çevirdi.

