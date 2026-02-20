Gazze'de futbolla umut yeşerecek: 20 bin kişilik stadyum yapılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Gazze’de futbolun yeniden hayat bulması ve bölge halkına umut olması için tarihi bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında 50 mini futbol sahası, 5 büyük saha, modern bir akademi ve 20 bin kişilik ulusal stadyum inşa edilecek.

FIFA’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan “Barış Kurulu” ile tarihi bir ortaklık anlaşmasına imza atıldığı duyuruldu. Anlaşmanın, futbolun birleştirici gücünden yararlanarak Gazze’ye kalıcı altyapı yatırımları ve sürdürülebilir kalkınma fırsatları sunmayı amaçladığı vurgulandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze Barış Kurulu üyesi Yakir Gabay, Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Gazze Ulusal Yönetim Komitesi Başkomiseri Dr. Ali Shaath’ın imzaladığı anlaşmanın, Gazze ve Filistin için dünya standartlarında altyapı sağlayacak uzun vadeli bir çerçeve oluşturduğu belirtildi. Projenin, sadece spor değil, toplumsal iyileşme ve ekonomik kalkınma açısından da kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

İş birliğinin ilk aşamasında altyapı yatırımları öncelik kazanacak. Bu kapsamda okulların ve yerleşim alanlarının yakınında konumlandırılacak 50 adet FIFA Arena mini sahası, 5 büyük futbol sahası, son teknolojiyle donatılmış bir FIFA Akademisi ve 20 bin seyirci kapasiteli modern bir ulusal stadyum inşa edilecek. Projenin, Gazze’de futbolu yeniden canlandırması ve gençler için yeni bir umut kapısı açması hedefleniyor.

FIFA liderliğinde yürütülecek program kapsamında, bölge halkına yeni iş imkanları sunulması, gençlerin iş gücüne aktif katılımının sağlanması, kız ve erkek çocuklar için ligler düzenlenmesi ve yerel ticari faaliyetlerin desteklenmesi de öncelikler arasında yer alıyor. Projenin, Gazze’de spor aracılığıyla barış, dayanışma ve yeniden inşa sürecine güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor.