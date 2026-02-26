İranlı yetkiliden müzakereler ile ilgili son dakika açıklama

Müzakere heyetinde yer alan ve şuan Cenevre'de bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun, Umman’ın arabuluculuğunda başladığını duyurdu.

Bekayi, müzakerelerin İran Dışişleri Bakanı ile Ummanlı yetkililer arasındaki görüşmeyle başlatıldığını belirterek, İran’ın görüş ve tutumlarının Umman tarafına iletildiğini ifade etti.

Sözcü Bekayi, Amerikan tarafının Umman ile görüşmelerine bugün başladığını, müzakerelerin devamının yaklaşık yarım saat içinde yeniden ele alınacağını aktardı.

Ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin de görüşmelere katılmasının beklendiğini bildirdi.

Bekayi, İran heyetinin görevlerinden birinin, Amerikan tarafının açıklamalarını yakından takip etmek olduğunu vurgulayarak, “Görüşler medyada değil, müzakere salonunda dile getirilmelidir” dedi.

İran heyetinin müzakerelere tam hazırlıkla katıldığını, tüm alanlarda uzman ekiplerin heyete eşlik ettiğini belirten Bekayi, görüşmelerin ülkenin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Sözcü, müzakerelerin nükleer konuya odaklandığını, hem yaptırımların kaldırılması hem de nükleer meseleler başlıklarında İran’ın tutumunun Umman tarafına açık şekilde aktarıldığını kaydetti.

ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamaları, niyetlerine dair şüpheleri artırıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamalarının diplomatik sürece zarar verdiğini söyledi.

Bekayi, ABD’li yetkililerin çelişkili tutumlarının geçmişte de defalarca gözlemlendiğini belirterek, son saatlerde yapılan bazı açıklamaların medya aracılığıyla değil, doğrudan müzakere masasında dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür çelişkilerin diplomatik sürecin ilerlemesine katkı sağlamadığını ifade eden Bekayi, ABD yönetimi içinde görüş ayrılıkları bulunduğu yönünde güçlü bir algı oluştuğunu dile getirdi.