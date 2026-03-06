  1. İran
6 Mar 2026 09:54

İran, ABD'nin Ürdün’deki gelişmiş radarını yok etti

Amerkan merkezli CNN televizyonu İran’ın, ABD'nin Ürdün’deki gelişmiş THAAD sisteminin radarını yok ettiğini bildirdi.

Amerkan merkezli CNN televizyonuna göre İran, ABD'nin Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssü’nde bulunan gelişmiş THAAD hava savunma sisteminin radarını yok etmeyi başardı.

Muvaffak Salti Hava Üssü, Ürdün’de bulunan üs ABD Hava Kuvvetlerinin Orta Doğu'daki varlığının en önemli noktalarından biridir.

Bu üs İran’a 800 kilometre uzaklıktadır.

Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, bölgedeki ikinci THAAD sisteminin füzelerle vurularak operasyonel faaliyetlerden tamamen çıkarıldığını açıklamıştı.

