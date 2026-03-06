İran Ordusu: Hedefimiz Amerikalılar

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, yaptığı bir açıklamada gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Ekreminiya, "Amerikan üslerini hedef almamız, komşu ve Fars Körfezi ülkelerine karşı düşmanca bir eylem anlamına gelmez" dedi.

Ordunun Ramazan Savaşı'ndaki operasyonlarının yeni bir aşamaya girdiğini belirten Tuğgeneral Ekreminiya, "İran, düşmanın cephesini, teçhizatını ve mühimmatını biliyor. Düşman, savunma mühimmatının büyük bir kısmının azaldığını ve Amerikan üslerinin ve işgal altındaki toprakların savunmasız kalacağını kabul ediyor" ifadesinde bulundu.

Tuğgeneral Ekreminiya, "Tahminlerimiz, düşmana ağır darbeler indirildiğini ve işgal altındaki topraklarda insanların telefonlarıyla bile çekim yapmasına izin verilmediğini gösteriyor" diye kaydetti.