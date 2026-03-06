BM'den çatışmaların bir an önce sona ermesi çağrısı 

BM sözcüsü Stephane Dujarric, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiklerini belirtti.

BM sözcüsü, BM Genel Sekreteri'nin, ülke temsilcileri ve liderleriyle yaptığı görüşmelerin devamında, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Emir Said İravani ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin tutumlarını bir kez daha yinelediğini ve "bu çatışmaların en kısa sürede sona ermesini ve bölgesel istikrar adına görüşmelerin yeniden başlamasını umduğunu" vurguladı.

Genel Sekreterin ayrıca Umman'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ömer Said Ömer El-Kathairi ile de görüştüğünü belirten Dujarric sözlerine şöyle devam etti: Bölgedeki durumu, askeri faaliyetlere son verilmesinin ve mevcut gerilimlerin tırmanmasının acil gerekliliğini ve bölgesel istikrar adına diyaloğa geri dönülmesinin önemini görüştüler.

BM sözcüsü, BM Genel Sekreteri'nin kısa süre içinde Suudi Arabistan Daimi Temsilcisi Abdulaziz El-Vasil ile görüşmesinin planlandığını ve bölgesel gerilimler arasında diplomatik temasların devam ettiğini söyledi.