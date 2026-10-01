İran'dan İngiltere Başbakanı'nın iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burnham, İngiltere Hükümeti'nin ‘İran'ın RAF Fairford olayında rol oynadığına dair inancımızı doğrulayabileceğimizi teyit edebiliriz’ dediğini söylüyor. İran’ın, yabancı devletler adına çalıştığı iddia edilen teröristleri serbest bırakmanın aslında her şeyi ortaya koyduğu yönündeki görüşünü doğrulayabilirim.

Suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

İran Büyükelçiliği kınadı: ‘Kötü niyetli spekülasyonlar’

İran’ın Londra Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, İran parmağı olduğuna dair iddiaları “asılsız ve kötü niyetli spekülasyonlar” olarak niteleyerek kesin bir dille reddetti ve kınadı.