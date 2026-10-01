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1 Eki 2026 10:00

İran'dan İngiltere Başbakanı'nın iddiasına tepki

İran'dan İngiltere Başbakanı'nın iddiasına tepki

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın İran hakkındaki iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burnham, İngiltere Hükümeti'nin ‘İran'ın RAF Fairford olayında rol oynadığına dair inancımızı doğrulayabileceğimizi teyit edebiliriz’ dediğini söylüyor.  İran’ın, yabancı devletler adına çalıştığı iddia edilen teröristleri serbest bırakmanın aslında her şeyi ortaya koyduğu yönündeki görüşünü doğrulayabilirim.

Suçluyu yanlış yerde arıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

İran Büyükelçiliği kınadı: ‘Kötü niyetli spekülasyonlar’

İran’ın Londra Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada, İran parmağı olduğuna dair iddiaları “asılsız ve kötü niyetli spekülasyonlar” olarak niteleyerek kesin bir dille reddetti ve kınadı.

News ID 1938889

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