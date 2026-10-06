Guterres’ten Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı

El Cezire’nin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de İsrail ile Hamas arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bölgedeki barış planının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Guterres, insani yardımların geniş çapta Gazze Şeridi’ne ulaştırılmasının ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

İsrail’in adını doğrudan anmayan Guterres, “Bölgenin tamamında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik siyasi bir süreç oluşturmalıyız. Gazze Şeridi’ne yönelik yıkıcı askeri eylemler Filistinlilere tarifsiz acılar yaşattı” dedi.

Guterres, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, insanların yerlerinden edildiğini ve büyük çaplı yıkım meydana geldiğini belirterek, sivillerin hâlâ dayanılması güç koşullar altında yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri ayrıca 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonunun İsrail üzerindeki sonuçlarına ve operasyon sırasında İsraillilerin hayatını kaybetmesine de değinerek bu saldırıyı sert şekilde eleştirdi.