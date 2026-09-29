Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, yerel saatle 28 Eylül 2026 Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek görüştü.

Dışişleri Bakanı, görüşmede ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısının ardından Batı Asya’daki son gelişmeleri aktararak, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden biri olan İran’ın, bu örgütün ve üye ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden birinin hukuka aykırı eylemleri ve Şart’ın açık ihlalleri karşısında kayıtsız kalmamasını beklediğini ve beklemeye devam ettiğini belirtti. Erakçi, ABD’nin müdahaleci eylemlerinin ve yasa dışı tehditlerinin sürdürülmesinin açıkça kınanması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, bir yıldan kısa bir süre içinde müzakereler devam ederken ABD ve İsrail tarafından İran’a iki kez yasa dışı saldırı düzenlendiğine ve saldırgan eylemlerin deniz ablukası ve ekonomik terör şeklinde devam ettiğine dikkat çekerek, İran’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tüm gücüyle savunma kararlılığını vurguladı. Erakçi, İran halkının ABD ve İsrail rejiminin savaş suçlarının emrini veren ve bu suçları işleyenlerin adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması talebinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirtti.

Erakçi, İran’ın uluslararası barış ve güvenlik konusundaki sorumlu yaklaşımına dikkat çekerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarını korumak ve bölgede barışı sağlamak amacıyla diplomasi araçlarının kullanılmasına her zaman bağlı kaldığını ifade etti. Ancak ABD’nin son on yıl içerisinde birçok kez diplomasiye ihanet ettiğini ve anlaşmalara uymayarak bölgede güvensizliğe yol açtığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca, İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde soykırım ve savaş çıkarma faaliyetlerini sürdürmesine değinerek, İsrail’in cezasız kalmasına son verilmesi ve Gazze ile Batı Şeria’da işlenen suçların durdurulması konusunda BM ve Güvenlik Konseyi’nin sorumluluğunu hatırlattı.

BM Genel Sekreteri ise güçlerin, özellikle de büyük güçlerin güç kullanımına başvurması başta olmak üzere BM Şartı’nın temel ilkelerinin ihlal edilmesini kınayarak, tüm ülkelerin uluslararası hukukun ilke ve kurallarına bağlı kalması ve sorunların çözümü için diplomasiden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca ABD’nin BM Merkez Anlaşması’nı ağır şekilde ihlal etmeyi sürdürmesi ve İran’ın BM Daimi Temsilciliğinin normal faaliyetlerini engellemesi konusu ele alındı. İran’ın bu konudaki itirazları ev sahibi ülkenin tutumuna ilişkin olarak BM Genel Sekreteri’ne iletildi ve kendisinden ABD’yi yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için gerekli adımları atması istendi.