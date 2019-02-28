Paşinyan: İran-Ermenistan ilişkileri daha da gelişecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsfahan kentinde basın mensuplarına açıkalamalarda bulundu. İran ziyaretini olumlu olarak değerlendiren Paşinyan, “Yeni anlaşmalar kapsamında iki ülke arasındaki işbirliği tüm alanlarda daha da gelişecek.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Paşinyan, “Tabii ki, ikili ilişkilerde birbirimizin menfaatlerimizi koruma yönünde ilerlemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan problemlerin dostluk ve iyi komşuluk ortamında çözülmesi gerektiğini savunan Paşinyan İsfahan ziyaretinin amacının Ermeni topluluğu ile görüşmek olduğunu açıkladı.

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Nikol Paşinyan, dün Tahran'da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.

Dün Tahran'da Avrupa-Ermenistan-İran-Katar arasında telekomünikasyon ağı kurulmasına yönelik memorandum imzalanmıştı.