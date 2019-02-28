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28 Şubat 2019 - 13:02

Ermenistan Başbakanı tarihi kent İsfahan'da

Ermenistan Başbakanı tarihi kent İsfahan'da

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere İran’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İsfahan kentine gitti.

Karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere İran’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İsfahan kentine gitti. Paşinyan, bu kentteki Uluslararası Şehid Beheşti Havalimanı’nda İsfahan Valisi Abbas Rızai başta olmak üzere eyalet yetkilileri tarafından karşılandı.

Ermenistan Başbakanı'nın İsfahan'ın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederken, İsfahan Valisi Abbas Rızai ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölge ve küresel konular üzerinde fikir alışverşinde bulunması bekleniyor.

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Nikol Paşinyan, dün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.

News Code 1876988
Muhammed BURHAN

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