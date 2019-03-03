İran'dan “Ermenice pankart” açıklaması

Resmi ziyaret kapsamında 27 Şubat’ta Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Ermeni İran vatandaşları ile biraraya geldiği Ararat Klubü ziyaretinde salona asılan “Karabağ Ermenistan Toprağıdır” pankartına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ülke içerisinde tartışmalara neden olan pankarttaki ifadelere ilişkin Azerbaycan Online Haber Ajansı’na açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ararat Klübü salonunda asılan Ermenice bazı pankartların kendi başına kabul edilemez bir adım olduğunu söyledi.

Kasımi, “Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın İran’da yaşayan ve onunla aynı dinde olan vatandaşlarımızla görüşmesi normal bir durumdur, ancak Ararat Klubünde Dağlık Karabağ konusuna dair Ermenice birtakım pankartların asılması kabul edilemez ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından onaylanmamaktır.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Karabağ meselesine ilişkin siyasetinin her zamanki gibi şefaf ve açık olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, konunun Birleşmiş Milletler esasında müzakere yoluyla çözüme kavusından yana olduklarını ifade etti.