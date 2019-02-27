İran, Karabağ meselesinin çözülmesine katkı sağlamaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Tahran'da İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’yle görüştü.

Görüşmede İran ve Ermenistan’ı tarihi ilişkilere sahip olan iki iyi komşu olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Amerika’nın görüşüne rağmen İran ve Ermenistan ilişkileri daha güçlü, devamlı ve dostane olmalı” dedi.

İslam Devrimi Lideri, İranlıların Ermeni yurttaşlarıyla çok iyi ilişkiler içinde olduğuna ve Ermenilerin Kutsal Savunma (İran-Irak Savaşı) dönemindeki fedakarlıklarına dikkati çekerek, “Ben Tahran’da Ermeni şehitlerin evlerini ziyaret etmişim. Çünkü savaştaki Ermeni şehitlerimizi Müslüman şehitler gibi İran’ın onuru olarak biliyorum” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, İran ve Ermenistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin günbegün arttırılmasının iki ülkenin menfaatlerinin sağlanması doğrultusunda bir görev olduğunu belirterek, “Tabii ki güvenilmez Amerikalılar her yerde fitne, fesat, ihtilaf ve savaş peşinde oldukları için İran ve Ermenistan ilişkilerine ve genel olarak milletlerin menfaatlerine karşı çıkıyorlar. Bu durumda bize düşen görev ilişkilerimizi geliştirmektir” değerlendirmesini yaptı.

İran ve Ermenistan’ın tarih boyunca dostane ilişkiler içinde olduğunu hatırlatan İslam Devrimi Lideri, “İran ve Ermenistan arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Biz, İslam öğretlerini esas olarak komşularımıza iyi davranmakla yükümlüyüz. Ama John Bolton gibi ABD’li yetkililerin bu tür meseleler ve insani ilişkiler konusunda hiçbir anlayışı yok” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin beklenen seviyeden daha az olduğunu belirterek, “Bu ziyaret kapsamındaki mutabakatlar ve anlaşmalar ciddiyetle takip edilmelidir” ifadesinde buludu.

İslam Devrimi Lideri, Karabağ meselesinin çözülmesinin Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri arasında müzakerelerin devam etmesine bağlı olduğunu kaydederek, bu sorunun çözülmesine İran'ın katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu görüşmede İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de hazır bulundu.