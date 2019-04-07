Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'dan transfer açıklaması

İspanyol SER radyosuna konuşan Adriano, “Beşiktaş’ta mutluyum. Şu an görüşüyoruz. Ama başka teklifler de var.” dedi.
Star'ın aktardaığı habere göre, Adriano ayrıca Neymar’ın Barcelona’dan ayrıldığı için pişman olduğunu da söyledi.
Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki Adriano, mukavele uzatmak için görüşüyor.
İspanyol SER radyosuna konuşan Adriano, “Beşiktaş’ta mutluyum. Şu an görüşüyoruz. Ama başka teklifler de var.” dedi.
Star'ın aktardaığı habere göre, Adriano ayrıca Neymar’ın Barcelona’dan ayrıldığı için pişman olduğunu da söyledi.
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