Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'dan transfer açıklaması

İspanyol SER radyosuna konuşan Adriano, “Beşiktaş’ta mutluyum. Şu an görüşüyoruz. Ama başka teklifler de var.” dedi.

Star'ın aktardaığı habere göre, Adriano ayrıca Neymar’ın Barcelona’dan ayrıldığı için pişman olduğunu da söyledi.