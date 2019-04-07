  1. Spor
7 Nisan 2019 - 15:42

Volkan Demirel bırakacağı tarihi açıkladı!

Volkan Demirel bırakacağı tarihi açıkladı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kariyerine nokta koyacağı tarih hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.

TRT'ye konuşan Volkan "Jübile gibi niyetim yok ama yaptırıyorlar bize. Fizik durumuma baktığımda erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Başarılı eldiven, "4. yıldızı ve 6. şampiyonluğumu kazanmadan bırakmak istemiyorum. İsteklerim çok büyük istekler değil. Bir camiada en fazla kalan oyuncu olmak istiyorum. Uzun zamandır bir yerde kalan herkes için 'değişim değişim' deniyor. 8 maç kaldı. Şans verilirse elimden geleni yapacağım. Görev verilmese de kulübede elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki sezon oturur konuşuruz. Şampiyonluk ve 4. yıldızdan sonra kendi jübilemi yaparım." diye konuştu.

News Code 1877773
Azar MAHDAVAN

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