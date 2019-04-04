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4 Nisan 2019 - 16:59

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu

Ersun Yanal'ın gelişinden sonra ilk onbirde şans bulmakta zorlanan Jailson'a talip var.

Sezon başında Giulano ve Josef de Souza'yı transfer eden Suudi ekiplerinin, şimdi de Brezilyalı ön libero Jailson için teklif yaptığı ortaya çıktı. Önerilen rakamın 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, sezon başında Gremio'dan aldığı sambacı için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 23 yaşında olan Jailson, sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplam 22 resmi maça çıktı. Sambacı 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Star'a göre, Jailson ve Mehmet Topal'ı gözden çıkaran Fenerbahçe'nin orta saha problemini yeni isimlerle çözmesi bekleniyor.

News Code 1877705
Azar MAHDAVAN

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