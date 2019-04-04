Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu

Sezon başında Giulano ve Josef de Souza'yı transfer eden Suudi ekiplerinin, şimdi de Brezilyalı ön libero Jailson için teklif yaptığı ortaya çıktı. Önerilen rakamın 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, sezon başında Gremio'dan aldığı sambacı için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 23 yaşında olan Jailson, sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplam 22 resmi maça çıktı. Sambacı 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Star'a göre, Jailson ve Mehmet Topal'ı gözden çıkaran Fenerbahçe'nin orta saha problemini yeni isimlerle çözmesi bekleniyor.