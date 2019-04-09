Fatih Terim'in derbideki en önemli kozu Emre Akbaba

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun talebiyle sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba, Galatasaray'a olan vefa borcunu Kadıköy'de kazanarak ödemek istiyor.

Yenişafak'a göre, taraftarlar 26 yaşındaki oyuncuyu istedikten sonra yönetim hamle yapmış ve Emre'yi kadrosuna katmıştı. Sezona iyi başlayan nacak Erzurumspor karşısında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan başarılı oyuncu, bu süre zarfında da taraftarlardan destek görürken, sakatlık dönüşü kötü oynamasına rağmen teknik ekip tarafından da desteklendi.

Sarı-kırmızılı kulübün bütün bu desteğini gören Emre, Kadıköy'de farkını ortaya koyarak camianın sevgisine cevap vermek istiyor. Emre Akbaba, 3-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçıyla kendini buldu. Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, Belhanda ile merkez hatta iyi bir uyum sağladı ve kanat tarafına da sürekli destek oldu. Oyunda kaldığı süre boyunca 5 isabetli orta yapan Emre Akbaba, 5 şut pası atarken, savunma kısmında da takıma yardımcı olarak 3 şutu engelledi.

Emre Akbaba derbi hakkında, "Kazanmaya devam etmeye çalışacağız. Zor bir maç olacak ama bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Oraya da kazanmak için gideceğiz." dedi