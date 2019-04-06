  1. Spor
6 Nisan 2019 - 12:02

Galatasaraylılardan Fener'e destek

Galatasaraylılardan Fener'e destek

Konya Galatasaraylılar Derneği, 'Fener ol' kampanyasına 'Fener ol’mayız ama Fenersiz de ol’mayız' sloganıyla taraftarların 1905 TL destekte bulunmalarını istedi.

Konya Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Dernekleri Platformu Başkanı Sıtkı Korkmaz, tüm Galatasaray derneklerini, Fenerbahçe Kulübü’nün başlattığı ’Fener ol’ kampanyasına ’Fener ol’mayız ama ‘Fenersiz de olmayız’ sloganıyla katılmaya çağırdı.

Fanatik'e göre, Korkmaz, “Fenerbahçe’nin içine düştüğü durum en çok da biz Galatasaraylıları üzmektedir. Sportif ve ekonomik anlamda çöken Fenerbahçe’nin olduğu lig, Galatasaray için tatsız ve tuzsuz bir ligdir. Tüm derneklerden Fenerbahçe’nin kampanyasına 1905’er TL katkıda bulunmalarını istiyorum” dedi.

News Code 1877738
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler