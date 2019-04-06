Galatasaraylılardan Fener'e destek

Konya Galatasaraylılar Derneği ve Galatasaray Dernekleri Platformu Başkanı Sıtkı Korkmaz, tüm Galatasaray derneklerini, Fenerbahçe Kulübü’nün başlattığı ’Fener ol’ kampanyasına ’Fener ol’mayız ama ‘Fenersiz de olmayız’ sloganıyla katılmaya çağırdı.

Fanatik'e göre, Korkmaz, “Fenerbahçe’nin içine düştüğü durum en çok da biz Galatasaraylıları üzmektedir. Sportif ve ekonomik anlamda çöken Fenerbahçe’nin olduğu lig, Galatasaray için tatsız ve tuzsuz bir ligdir. Tüm derneklerden Fenerbahçe’nin kampanyasına 1905’er TL katkıda bulunmalarını istiyorum” dedi.