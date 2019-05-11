Irak Başbakanı Türkiye'ye gidecek

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gideceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Veysel Eroğlu, Irak'la ilişkilerin geliştirilmesinde iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, ülkesinin Irak'la su ve enerjiyle ilgili olumlu çalışmalar sürdürmekte olduğuna dikkati çekti.

Irak basınına göre, Abdulmehdi’nin Türkiye temasları kapsamında iki ülkenin çeşitli alanlardaki problemleri ele alınacak.