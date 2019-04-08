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8 Nisan 2019 - 14:31

Irak Başbakanı'nın İran temasları sürüyor

Irak Başbakanı'nın İran temasları sürüyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meşhed kentinde Astan-i Kudsi Rezevi Vakfı Başkanı Hüccet-ül-İslam Ahmed Marvi ile görüştü.

İran'daki İmam Rıza (a.s) Türbesi'ni ziyaret için Meşhed kentine giden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Astan-i Kudsi Rezevi Vakfı Başkanı Hüccet-ül-İslam Ahmed Marvi ile bir araya geldi.

Hüccet-ül-İslam Ahmed Marvi bu görüşmede, İran ve Irak'ın ortak bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını hatırlattı.

İran’ın Astan-i Kudsi Rezevi Vakfı ile Irak’taki Dini Vakıfların iki ülke halklarının birliği yönünde önücü bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Hüccet-ül-İslam Marvi, “Elbette ki, Bağdat hükümeti ve Irak halkının yaptırımlar döneminde İran’ı desteklemesi, iki ülke arasındaki tarihi münasebetlerin güçlenmesine yardımcı olacak. Astan-i Kudsi Rezevi Vakfı olarak iki ülke arasındaki ilişkilere daha fazla katkı bulunacak herhangi bir öneriyi olumlu karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

News Code 1877802
Muhammed BURHAN

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