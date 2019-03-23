Irak Başbakanı Mısır'a gidecek

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile görüşmek üzere en yakın zamanda bu ülkenin başkenti Kahire’ye gideceğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Abdülmehdi ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın da Irak, Ürdün ve Mısırlı yetkililer arasında Kahire’de düzenlenecek olan üçlü toplantıya katılacağını belirtti.

Irak Başbakanı bu ziyaret kapsamında terörizmle mücadele başta olmak üzere Bağdat ile Kahire arasındaki karşılıklı ilişkilerin güçlendirilme yollarını ele alacak.