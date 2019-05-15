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15 Mayıs 2019 - 10:01

Irak Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Irak Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi açıklama

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke topraklarının komşu ülkelere saldırı amaçlı kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülke topraklarının komşu ülkelere saldırı amaçlı kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Abdulmehdi, ABD-İran gerilimine ilişkin ise yumuşatıcı bir tavır takınacaklarını vurguladı.

Adil Abdulmehdi Ankara ziyareti öncesinde dün akşam başkent Bağdat’a düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Topraklarımızın müttefiklerimize karşı saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Rudaw'a göre; Abdulmehdi, “Topraklarımızdan başkalarına saldırı düzenlemelerine kabul edemeyiz. Türkiye’yi ilgilendiren konuları konuştuk. Bazen Irak topraklarında Türkiye’yi hedef alacak şekilde saldırılar düzenleniyor. Bu durum kabul edilebilir değildir. Ayrıca silahlı gruplar sadece bir ülkeyi ilgilendiren bir mesele değildir. Aynı zamanda diğer ülkelerin de bu tür girişimlerine müsaade etmeyiz. Irak topraklarında çekişmelerin yaşanmasına müsaade etmediğimiz gibi bizim topraklarımızdan komşu ülkelere saldırı yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Irak’ın topraklarında temsilciliği veya gücü olan müttefikimize karşı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

News Code 1878632
Muhammed BURHAN

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