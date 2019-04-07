Zarif, Irak Başbakanı'nın İran ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabı üzeriden Irak Başbakanı Adil Abdulehdi'nin Tahran ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Zarif paylaşımında, "Irak Başbakanı Adil Abdulehdi, bakanlar kurulu ve özel sektör heyetini İran’da ağırladık. Bu gezinin amacı, dost ve komşu Irak'la siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki kapasitelerin tam olarak canlandırılması için Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Irak’a yaptığı tarihi ziyaretinde sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.