Irak ve İngiltere arasında işbirliği vurgusu

Sumerria News’un haberine göre, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Adil Abdulmehdi, İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'u başkent Bağdat'taki ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Abdulmehdi’nin görüşmede, ekonomi, ticaret, yatırım ve hayati öneme sahip sektörlerin geliştirilmesi konularına ağırlık verdiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ’a karşı zafer kazandıktan sonra ülke ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Abdulmehdi, "Ülkemizde istikrarın İngiltere'nin deneyimlerinden daha fazla yararlanma imkanı verdi." dedi.

Liam Fox ise ülkede tanık olduğu istikrardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Irak ile işbirliğini güçlendirmeyi ve yatırımlarını artırmak istediğini, maliye, hukuk ve istihdam alanlarında deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu kaydetti.