72. Cannes Film Festivali'nde ödüller açıklandı

Bong Joon-Ho daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Altın Palmiye ödülüne layık görülen Parasite filmi tamamen farklı hayatlara sahip iki ailenin hayatını konu alıyor.

Festivalde Büyük Ödüle ise yönetmen Afrikalı kadın yönetmen Mati Diop'un ‘Atlantics’ filmi layık görüldü. Senegalli yönetmen Mati Diop ilk uzun metrajlı filmi Atlantique'te (Atlantik) Dakarlı işçilerin trajik göç hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Büyük Ödül, organizasyonun en büyük ödülü Altın Palmiye'den sonra en büyük ikinci ödül olarak biliniyor.

Festivalde ödül alan diğer filmler şöyle:

Altın Kamera Ödülü, kazanan Nuestras Madres’le César Díaz'ın oldu.

Kısa Film dalında Altın Palmiye Ödülü’nün sahibi ise The Distance Between Us And The Sky’la Vasilis Kekatos oldu.

Özel Mansiyon Ödülü’nü It Must Be Heaven’la Elia Suleiman aldı.

En İyi Senaryo Ödülü, Portrait De La Jeune Fille En Feu ile Céline Sciamma’ya gitti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Emily Beecham, Jessica Hausner filmi Little Joe’daki rolüyle kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Antonio Banderas, Pain & Gloria’daki performansıyla kazandı. İspanyol yönetmen Pedro Almodovar da 2017'de juri başkanı olduğu festivalde "Pain & Glory (Acı ve Zafer)" filmiyle romantizm rüzgarları estirdi. Başrollerini Antonio Banderas ve Penelope Cruz’un üstlendiği filmde yönetmen Salvador Mallo’nun 1960’lı yıllardaki çocukluğu, hayatının ilk aşkı ve ilk ayrılığı anlatılıyor.

Jean-Pierre & Luc Dardenne, The Young Ahmed ile en İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu. Cannes Film Festivali’nin müdavimlerinden Dardenne Kardeşler, The Young Ahmed (Genç Ahmed) filminde Belçikalı bir gencin Müslüman olması nedeniyle öğretmeninin cinayetiyle suçlanmasını anlatıyor.

Jüri Ödülü’nü Ladj Ly, Les Misérables ile ve Kleber Mendonça Filho, Bacurau ile kazandı.

Fransız yönetmen Ladj Ly, Les Miserables (Sefiller) filminde polis ve banliyöler arasındaki gerilimi işliyor.

Festival, Netflix tartışmalarının gölgesinde açılmıştı

Euronew'e göre, bu yılki festivalin jüri başkanı Alejandro Gonzalez Inarritu, internetten film ve dizi izleme platformu Netflix'e karşı sinema salonlarını savunmuş, sinemada film izlemenin 'ortak deneyimini' överek "Filmlerin TV'lerde olması güzel ancak neden insanlara onu sinemada izleme şansı verilmesin." demişti.

2017'de Cannes'a gelen Netflix yapımı Okja ve Meyerowitz Stories gösterimlerinin tepkiler nedeniyle yarım kalması sonrası tartışma alevlenmişti.

Festivalin (2017) juri başkanı Pedro Almodovar, bu filmlerin sinema salonlarında izleyiciyle buluşmayacacak olması halinde filmleri değerlendirme dışı tutacağını kaydetmişti.

O tarihten sonra Cannes'da yarışacak filmlerin Fransız sinemalarında gösterilmesi şartı getirildi Cannes'da Netflix yapımı filmler seçilmedi.