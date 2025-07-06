Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan ''Aşura'' konuşması

Naim Kasım, “Halkımız bu yıl önceki yıllara göre çok daha coşkulu bir şekilde Aşura merasimlerine katıldı. Biz bu törenlere sadece yas için değil, Hz. Hüseyin’in (a.s) direniş yoluna bağlılığımızı tazelemek için katılıyoruz” dedi.

Siyonist İsrail’in devam eden saldırılarına rağmen direnişi terk etmeyeceklerini belirten Naim Kasım, “Bize, silahımızı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Oysa saldırgan olan biz değiliz. Biz savunmadayız. Bu toprakları korumak için buradayız. Şehitlerin kanı boynumuzda bir emanet.” ifadesini kullandı.

Şeyh Naim Kasım, İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve bu şartlar altında silah bırakma çağrılarının gerçekçi olmadığını söyledi:

“Eğer düşman İsrail, ateşkesin ilk aşamasına yani geri çekilmeye uyar, saldırılarını ve hava ihlallerini durdurur, esirleri serbest bırakır ve yeniden inşayı başlatırsa, o zaman ulusal güvenlik ve savunma stratejileri hakkında diyaloga hazırız.”

Batı’dan ve İsrail’den gelen tehditlere ilişkin Hizbullah lideri, “Biz savaş meydanının adamlarıyız. Ancak asla teslim olmayız. Direniş silahlarımız bizim onurumuzdur ve biz onursuz bir normalleşmeye asla rıza göstermeyiz.” dedi.

Kasım ayrıca, “Partimiz ne etkisizdir ne de yalnızdır. Direniş cephesi tek bir yumruktur. Hizbullah ve Emel Hareketi birlik içindedir” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei’nin rehberliğini ve İran halkının direnişine katkılarını takdir eden Şeyh Naim Kasım, “Sayın rehberimizin gölgesi üzerimizde. İran halkının sabrı ve azmi sayesinde Siyonist hedefler boşa çıkarıldı.” diye konuştu.