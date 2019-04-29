İran yapımı kısa film Güney Kore'de gösteriliyor

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Farshid Ayoobinejad’ın üstlendiği “Nefes Alma” adlı kısa film . Güney Kore’nin güzel sahil kentinde düzenlenen 36. Uluslararası Busan Film Festivali’nin kısa film yarışma dalında gösterilecek.

Farshid Ayoobinejad, kısa film eserini sunmak üzere Busan’da bulunuyor.

Kısa filmin özeti şöyle: Taş fabrikasında kaçak olarak çalışan işçiler, sosyal güvenlik kontrol memuru geldiği zaman karanlık bir odada saklanırlar, fakat bir keresinde garip şeyler meydana gelir.

Güney Kore ve Asya sinemasına ağırlık veren festival 24-29 Nisan tarihleri arasında Busan Sinema Merkezi’nde yapılıyor.