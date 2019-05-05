Türkiye'de İranlı yönetmene büyük ödül

İran’ın Farabi Sinema Kurumu Halkla İlişkiler bölümünün aktardığı habere göre, İranlı yönetmen Mecid Mecidi 2.Uluslararası Konya Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Konya Film Festivali Başkanı Abdüssettar Yarar, burada yaptığı konuşmasında, Mecidi’yi ürettiği insani ve ahlaki mesajlar içerikli eserlerinden dolayı takdir ederken İran’ın yeni sinema kuşağında maneviyeti ön planda tuttuğunu belirtti.

Festivalde Mecid Mecidi’nin yönetmenliğini yaptığı “Söğüt Ağacı” ve “Cennetin Çocukları” adlı iki filmi gösterime girdi. Cennetin Çocukları filmiyle dünyaca ün kazanan Mecidi bu eseriyle 1998’da Oscar adayları listesinde yer almıştı.

1 Mayıs 2019’da Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen 2.Uluslararası Konya Film Festivali 6 Mayıs’a kadar faaliyetlerine devam edecek.