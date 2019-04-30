"Anne Gibi" filmi Tataristan'da gösterime sunuldu

İran yapımı "Anne Gibi (M Like Mother)" filmi, 24-30 Nisan tarihleri arasında Tataristan'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde gösterime sunuldu.

2006 yılında merhum Rasool Mollagholi-pur tarafından çekilen filmin özeti şöyle: "8 yıllık İran-Irak Savaşı’nda gaz bombasından etkilenen binlerce anneden biri olan Sepideh (Golshifteh Farahani), savaştan sonra evlenip çocuk sahibi olacağında geçti sandığı kimyasal etkiyle yüzleşir. Çocuğu sağlıklı doğmayacaktır. Diplomat olan eşi Süheyl(Hosein Yari), bu gerçeği konumuna yakıştıramayıp bebekten kurtulma yolları ararken Sepideh, bir anne vakarıyla yükünü taşımaya karar verir."

Sözü geçen festival, dünya ülkelerini ve Rusya toplumunu İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirmeyi hedefliyor.