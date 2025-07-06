İran'dan İsrail'e uyarı: Tepkimiz yıkıcı olur

Al Mayadeen televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İran'ın Siyonist İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme operasyonunu değerlendirdi.

General Naini, "İran'ın hızlı tepkisi düşmanın hesaplarını altüst etti. Savaşın hedeflerine dikkat ederek kimin kazandığını veya kaybettiğini öğrenebiliriz." dedi.

Siyonistlere uyarıda bulunan General Naini, ''Yeni bir savaş çıkması durumunda İran'ın tepkisi yıkıcı olur'' ifadesini kullandı.

General Naini, "İran, savaş sırasında İsrail'e 2 binden fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı" diye konuştu.