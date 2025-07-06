Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik El-Husi, Aşura günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, ''İmam Hüseyin'in (a.s) şehadet yıldönümünü anmak aslında Peygamber Efendimize (s.a.v) saygı içindir. İmam Hüseyin'in yolunu takip etmek için bu günü anıyoruz. Çünkü Hz. İmam Hüseyin'i rol model olarak görüyoruz'' dedi.

''İmam Hüseyin'in barışı teşvik eden İslam'ında saldırganla uzlaşmak ve teslim olmak yer almıyor.'' diyen Abdulmelik el-Husi, Yemen'in Filistin halkına desteğinin süreceğini vurguladı.

Yemen'de Aşura merasimi

Yemen'in başkenti Sana'daki Havalimanı Caddesi'nde bu Pazar öğleden sonra düzenlenen en büyük Hüseyni yürüyüşünde, Yemenliler, 'Özgürlük', 'Allah'ın düşmanlarından berî olma' sloganları ve İmam Hüseyin'in 'Zillet bizden uzaktır' (Heyhat minna'z-zille) şiarıyla coşkuyla haykırdı. Kalabalık, Filistin halkına destek verdiği kahramanca duruşu nedeniyle Yemen halkına baskı uygulayan bölgedeki ABD ve İsrail ile onların işbirlikçilerine karşı, İmam Hüseyin'in izinde direnişi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı.