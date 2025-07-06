Yemen: Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldık

Yemen ordusu, Siyonist İsrail'e karşı yeni bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, 'Filistin 2' balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi.” dedi.

Seri, ''Bu başarılı operasyon sonucu uçuşlar durduruldu ve milyonlarca Siyonist sığınaklara kaçtı'' ifadesini kullandı.

Yahya Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar operasyonlarımız durmayacak" diye konuştu.