İran ile Azerbaycan'ın ortak sinema projesi yapmasını isterim

Bu sene dokuzuncusu 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Mazenderan eyaletinde düzenlenen Uluslararası Varesh Film Festivali sırasında İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’na (İRNA) konuşan Azerbaycanlı kadın yönetmen Zehra Mirrezayeva, iki komşu ülke İran ve Azerbaycan'ın ortak kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, "Sanat, edebiyat ve kültür alanında iki ülkenin ortak yönleri çok yüksek." dedi.

Azeri kadın yönetmen, İran'da çeşitli sinema festivallerinin düzenlenmesi ve İran sinemasının bölgede ve Asya'daki konumuna atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Keşke bu tür festivaller Hazar Denizi'nin diğer ülkelerinde de yapılsaydı. Böylece bölgedeki ülkeler birbirleriyle daha fazla ilişki kurma fırsatını yakalardı. Birçok konuda ortak yanları olan İran ve Azerbaycan’ın çok sayıda ortak sinema projesi yapmasını dilerim."

Antropoloji ve halk bilimi temalı Varesh Uluslararası Film Festivali, Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkelerdeki yönetmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu sene Azerbaycan yapımı etnografik filmlerin gösterime sunulduğu festivale İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinin Babol kenti ev sahipliği yaptı.