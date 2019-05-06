İtalya'dan İran yapımı belgesele ödül

Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, yönetmenliğini Yaser Talebi'nin, yapımcılığını ise Elahe Nobaht'ın üstlendiği "Beloved" adlı belgesel, bu sene 67'ncisi İtalya'da düzenlene Uluslararsı Trento Film Festivali’nde jüri heyeti ödülüne layık görüldü.

Uluslararsı Trento Film Festivali 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi.

"Beloved" adlı belgesel, İran'daki Alburz sıradağlarının göbeğinde benzersiz bir yaşam sürdüren 83 yaşındaki yalnız bir annenin zor ama tatlı hayatının hikayesini anlatıyor.