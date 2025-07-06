İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

Güvenlik gerekçesiyle 20 Haziran’da faaliyetlerini askıya alan İsviçre Büyükelçiliği, bölgede tansiyonun kısmen düşmesinin ardından çalışmalarına tekrar başladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tahran’daki Büyükelçilik, Büyükelçinin huzurunda yeniden açıldı. Bu karar, kapsamlı bir risk analizi ve İran ile ABD arasında yapılan istişareler sonucunda alındı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsviçre’nin ABD’nin İran’daki çıkarlarını temsil etmeye devam ettiği de vurgulandı.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İran ile ABD arasındaki diplomatik meseleler, uzun yıllardır İsviçre üzerinden yürütülüyor.