Lübnan'da kaçırılan İranlı diplomatlar İsrail hapishanelerinde

İran Meclis Başkanı Uluslararası İlişkiler Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1982’de Lübnan’da kaçırılan İranlı diplomatların İsrail hapishanelerinde olduğunu açıkladı.

Emir Abdullahiyan, attığı tweette “Bugün etnik ayrımcılık nedeniyle büyük protestolarla baş başa kalan sahte İsrail rejimi, Temmuz 1982 tarihinde Seyyid Muhsin Musevi, Ahmed Mutevesiliyan, Kazım İhvan ve Taki Rastgar Mukaddem olmak üzere 4 diplomatımızı kaçırmıştır. Bu kişiler halen Siyonist Rejim hapishanelerindeler” ifadelerini kullandı.

İran-Irak savaşı sırasında bir dönem Devrim Muhafızları’nda görev yapan Ahmed Mutevesiliyan, dönemin Beyrut Maslahatgüzarı Muhsin Musevi, diplomat Taki Rastgar Mukaddem ve IRNA haber ajansının foto muhabirlerinden Kazım İhvan Temmuz 1982’de Lübnan’da kaçırılmıştır.