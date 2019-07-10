ABD'nin Hizbullah kararı tüm Lübnan halkına hakarettir

Rusya merkezli RT Arapça kanalına göre, Lübnan parlamentosu milletvekili Ali Fayaz, ABD Hazine Bakanlığı’nın Hizbullah milletvekillerini kara listeye eklemesine tepki göstererek, “Bu karar yalnızca Hizbullah'a değil, aynı zamanda bütün Lübnan halkına hakarettir.” dedi.

Ali Fayaz, hükümet ve parlamnetodan ABD’nin yaptırım kararına yönelik uygun bir tutum sergilemesini istedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine almış. Bakanlık, üst düzey bir Hizbullah güvenlik yetkilisini de yaptırım listesine eklemişti.

Salı günü yapılan açıklamada Parlamento üyeleri Amin Sherri ve Muhammed Hasan Raad ile Hizbullah güvenlik yetkilisi Vafik Safa yer aldı.