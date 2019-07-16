İran Suriye'ye desteğini sürdürecek

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, dün İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetle iki ülke arasındaki parlamento ilişkilerini güçlendirmenin ve her iki halkın da çıkarlarını geliştirmenin yollarını ele aldı.

Sabbağ, İran yönetimi ve hükumetinin Suriye halkına yönelik tutarlı ve süregelen tutumlarından dolayı takdirini dile getirerek, Suriye’nin Amerikan tehditleri karşısında İran’la dayanışmasını ve onun yanında durdupunu vurguladı.

Halk Meclisi Başkanı, iki ülkenin parlamentoları arasında, bölge ile ilgili uluslararası forumlarda konumların birliği ile Suriye ve İran aleyhine dokunan komplolara karşı daimi koordinasyona işaret ederek iki ülke arasındaki köklü ve derin ilişkilerin gücünü yineledi.

Parlamentocuların ve konseylerin rolünün, ufukları devletlerin resmi diplomasisi önünde açan parlamento diplomasisi çerçevesinde büyüdüğünü ve güçlendiğini belirten Sabbağ,

Çok sayıda ülkenin bölgedeki olaylara yönelik açık pozisyon almadıklarını, ancak bazı milletvekillerinin, halkların sorunlarını destekleyen açık ve bağımsız konumlarını ilan ettiklerine dikkat çekti.

Emir Abdullahiyan ise, Parlamenterlerin, Suriye Halk Meclisi’nin Suriye’nin geleceğinin gelişmesine katkıda bulunan yeni yasa ve yasaların onaylanması çerçevesinde yaptıkları çabaları dikkate alarak iki ülke arasındaki ticaret borsalarının ve ekonomik ilişkilerin harekete geçirilmesinin hızlandırılmasındaki rolünü vurguladı.

Emir Abdullahiyan İran’ın, geçen yıllarda terörist saldırganlığına karşı koyması esnasında Suriye’ye verdiği desteği aynı düzeyde siyasi ve ekonomik alanlarda desteklemek için her türlü çabayı göstereceğini yineledi.

Kaynak: Sana